Il dopo coronavirus nell’intervista al collega Corrado Tocci e alla dott.ssa Litta di Medici per l’ambiente sulla Laudato Si: un nuovo umanesimo integrale per lavoro, ambiente, formazione e giovani e qualità della vita nelle nostre città.

Questi i temi ficcati nella nostra intervista di Fatti e commenti condotta da chi scriveve e dal collega Gaetano Alaimo, visibile sugli schermi di Teleorte e su www.teleorte.it e www.newtuwcia.it.

Con la dott.ssa Antonella Litta di Medici per l’Ambiente abbiamo approfondito la situazione socio sanitaria del Lazio e della nostra provincia, in questo periodo di post coronavirus, con uno specifico riferimento alla salute pubblica da tutelare dall’abuso di inquinamento, dall’ utilizzo eccessivo della chimica in agricoltura e nell’industria, in relazione a scelte spesso solo di mercato e non di tutela della salute e del benessere della collettività .

Con il collega Corrado Tocci, membro della Commissione Lavoro e problemi sociali della Conferenza Episcopale del Lazio, abbiamo approfondito i contenuti ed i risvolti pratici dei valori e delle implicazioni sociali, ecologiche ed economiche dell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato Si”.

Nella fase di ripartenza dalla crisi sanitaria e a cinque anni anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’, indirizzata ai Fedeli da papa Francesco il 24 maggio 2015, la “riflessione insieme gioiosa e drammatica” che ha segnato una svolta nella storia della Chiesa, non meno che nel pensiero ecologista.

Hic et nunc, qui ed ora, quando la pandemia sembra circoscritta, ridimensionata, ma non ancora definitivamente vinta ci ritornano al pensiero ed all’azione le parole cruciali della Lettera Enciclica che caratterizzerà universalmente l’epoca che stiamo vivendo:

“Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può essere equità in un ambiente degradato”, così scriveva allora il pontefice, esponendo in modo potente e chiaro la necessità di un nuovo inizio, di una cura scrupolosa della Natura come casa comune e delle periferie umane, urbane ed esistenziali, degli ultimi, affermando i principi di un’ecologia integrale, spirito e umanità, contro un’economia fondata sul consumismo esasperato e la cultura dello scarto, dei beni materiali e, ancora più grave degli emarginati, degli ultimi della società e dell’economia.

Con Corrado Tocci abbiamo individuato indicazioni operative per ispirare le azioni delle nostre città, come dei governi provinciali, regionali, oltre che del governo nazionale e delle istituzioni europee, con azioni concrete di tutela dei beni naturali più preziosi, dalle risorse, dalla terra, dall’acqua, dall’agricoltura e dal cibo, quindi da “una ispirazione ecologica che immediatamente comprende anche l’uomo e la sua scala di Valori. Una nuova ecologia che parte da lontanissimo, anche dai testi biblici, e che esige un’azione vigorosa per un cambio dello stile di vita delle nostre città .

Alla ricerca del bene comune con azioni concrete, per un’ecologia integrale, dei valori dell’uomo e di difesa della natura.

Al termine dell’intervista con Corrado Tocci abbiamo convenuto come per rimodellare gli odierni sistemi di gestione dei piccoli borghi e delle nostre cittadine, ove ancora si vive a misura d’uomo, ciascuno di noi può fare molto, specialmente se non rimane solo, in particolare creando i presupposti per la valorizzazione di prodotti e di filiere di qualità di provenienza dal territorio, prodotti, ambiente e produttori che suppliscano alla grande trasformazione dei settori tradizionali dell’industria, delll’agricoltura e dei servizi, per la digitalizzazione in atto e per gli effetti socio economici legati alla crisi sanitaria legata al coronavirus.

Numerose attività e associazioni della società civile rappresentano in tal senso una riserva di coscienza e di responsabilità sociale.

Oggi più che mai, “siamo tutti chiamati a vigilare come sentinelle della vita buona ed a renderci interpreti di un nuovo protagonismo sociale nelle nostre realtà cittadine, improntando la nostra azione alla ricerca del bene comune e fondandola sui saldi principi della solidarietà e della sussidiarietà”.

Giorgio La Pira, sindaco di Firenze negli anni 50 e 60 del Novecento, promotore degli Incontri del Mediterraneo sulla Pace mondiale, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel 2018, così riassumeva il valore dell’impegno civile ispirato al Vangelo nelle nostre città.

“Le città hanno una vita propria: hanno un loro proprio essere misterioso e profondo: hanno un loro volto: hanno, per così dire, una loro anima ed un loro destino: non sono cumuli occasionali di pietra: sono misteriose abitazioni di uomini e più ancora, in certo modo, misteriose abitazioni di Dio: Gloria Domini in te videbitur. […] Ognuna di queste città non è un museo ove si accolgono le reliquie, anche preziose, del passato; è una luce ed una bellezza destinata ad illuminare le strutture essenziali della storia e della civiltà dell’avvenire. Le città non possono essere destinate alla morte: una morte, peraltro, che provocherebbe la morte della civiltà intiera”. Brani del discorso tenuto dal prof. Giorgio La Pira al Convegno dei Sindaci delle capitali di tutto il mondo. (Firenze, 2 ottobre 1955)

