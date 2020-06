“Complimenti per il riconoscimento di miglior olio in commercio per qualità, eccellenza e potenzialità di impatto sul mercato”

NewTuscia – ALATRI – Riceviamo e pubblichiamo. Si è concluso il processo di selezione del premio Il Magnifico 2020, European Extra Quality Olive Oil Award, che premia i migliori oli d’Europa con le Stelle EQOO e che quest’anno ha incoronato come vincitore “il Classico” dell’Azienda Agricola Biologica Americo Quattrociocchi.

A tutta la squadra i miei più vivi complimenti per aver ottenuto il riconoscimento di miglior olio presente in commercio per qualità, eccellenza e potenzialità di impatto sul mercato, nonostante il momento di particolare difficoltà, a riprova che la dedizione e il grande lavoro vengono sempre premiati.

Lo straordinario olio italiano dal gusto elegante e dal colore verde intenso è motivo di orgoglio per tutti gli italiani e di grande vanto in tutta Europa e non solo.

Francesco Battistoni, senatore di Forza Italia