Perde la vita a causa di un incidente agricolo: sabato i funerali

NewTuscia – VITERBO – Finisce in un fossato e muore schiacciato dal trattore. Si è consumato nella mattinata di giovedì scorso l’incidente che ha portato alla morte di Antonio Toscano, agricoltore 80enne. L’uomo stava lavorando nel suo terreno in Strada Montignano, quando ha accidentalmente perso il controllo del mezzo, finendo in un fossato e rimanendo ucciso.

I funerali si terranno sabato 27 giugno a Tobia, alle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale.