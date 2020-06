La cagnolina Ariel cerca casa

NewTuscia – FROSINONE – Riceviamo e pubblichiamo.

“DOPO OTTO ANNI DI VITA VISSUTA CON LA SUA MAMMA, ARIEL E FINITA IN CANILE 😭😭😭

La triste storia di questa cagnolina, che si sta disperando e non si da pace.

La sua mamma ha avuto un terribile male che la sta portando via😩😩

Niente più si può fare!!!

E per questa piccola creatura, di cui nessuno ha voluto prendersi cura, non c’è stata altra soluzione.

RINCHIUDERLA A VITA!!!!!!!

Ma e così davvero che deve finire????



Mi piace credere che qualcuno, un essere meraviglioso, voglia dare una seconda possibilità ad Ariel, liberarla da quella vita di prigionia che l’aspetta.

Ariel si trova a Frosinone

Si affida con vaccino chip sterilizzata.

Otto anni

Taglia media contenuta

Ombretta 3392676459″

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2470116456417217&id=100002566599068