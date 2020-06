Conto corrente aziendale: come e perché migliora la vita e il business

NewTuscia – L’apertura del conto corr ente aziendale è per molti una priorità, indipendentemente dal tipo di impresa e dalle dimensioni, anche perché in molti casi è proprio un obbligo per legge. Lo scopo di questo conto è quello di gestire tutte le operazioni finanziarie in modo tracciabile, ufficiale, legale.

I conti correnti aziendali a disposizione oggi dell’imprenditore sono diversi, ma non sono tutti uguali, anzi ci sono differenze sostanziali. I conti correnti business offerti dalle banche tradizionali di solito hanno funzionalità obsolete che poco rispondono ai bisogni reali delle imprese che sono proiettate invece al futuro e all’innovazione.

Il conto corrente più performante resta quindi di certo quello online, ma anche in questo caso l’offerta non è tutta adatta alle imprese. In molti casi, infatti, come nel caso di N26 Business, si tratta di servizi ideati per il privato che poi vengono riconvertiti per professionisti e imprese. È chiaro che in questi termini il prodotto non è quasi mai all’altezza.

Il miglior conto corrente aziendale è invece quello che viene strutturato sin dall’inizio per le imprese e i professionisti con partita IVA. In questo modo si ha la garanzia di avere a disposizione una gamma di servizi a misura di business, che consentano di operare nella massima trasparenza, risparmiando tempo prezioso.

Qonto: come conto agevola il tuo business

Risparmio di tempo

Il conto corrente Qonto si distingue da ogni altro servizio online perché, grazie alla tecnologia e allo spirito d’innovazione, è stato in grado di rendere più agile e precisa la gestione delle finanze. Il risparmio di tempo è garantito, non solo per l’operatività quotidiana, come possono essere i bonifici o mandati per addebiti diretti, ma anche per operazioni specifiche più, per così dire, contabili.

Funzionalità “contabili”

Utili sono, per esempio, la possibilità di avere molteplici accessi al conto corrente, compreso un accesso in sola lettura per il commercialista che può così prendere da sé la documentazione fiscale necessaria per i conti, e la gestione dall’app (o da web) dei giustificativi di spesa.

Controllo dei costi

Si possono anche aggiungere tag sulle singole spese per categorizzare poi fare un’analisi approfondita dei centri di costo e dei ricavi, per avere pieno controllo dei flussi di denaro da e verso il conto corrente aziendale. In questo modo è possibile gestire al meglio le proprie finanze, facendo anche precise previsioni per i mesi successivi, o cercando di risparmiare di più ove possibile. È risaputo che a volte è necessario avere una visione d’insieme, infatti, per ottimizzare i propri investimenti.

Anche il fatto di avere più carte Mastercard per i collaboratori permette di avere maggior controllo, oltre che consentire una migliore gestione delle spese per l’azienda.

Flessibilità, trasparenza

Qonto ha l’obiettivo di semplificare la gestione finanziaria e contabile delle aziende consentendo un’operatività finanziaria tanto completa quanto semplice e flessibile. Con l’app sia web che mobile, grazie ad un’interfaccia semplicissima, è possibile fare pagamenti di vario tipo e anche ricevere accrediti.

Si possono fare bonifici tradizionali ma anche multipli, come per il pagamento dei collaboratori, addebiti diretti SEPA. Le condizioni di Qonto sono chiare e trasparenti sin dal principio per evitare qualsiasi sorpresa. Nel giro di 15 minuti è possibile aprire il conto corrente 100% online, la procedura è semplicissima: https://qonto.eu/it/sme/aprire-un-conto-corrente-aziendale-la-procedura.