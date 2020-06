Cassia nord, lavori in corso: dal 1° luglio attenti alla nuova viabilità

NewTuscia – VITERFBO – Lavori Cassia Nord, attenzione alla viabilità. A partire dal prossimo 1° luglio fino al termine dei lavori, tutti i giorni, dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo, sulla s.s. Cassia Nord, dalla progressiva Km. 86+637 e fino alla progressiva Km. 85+162, sarà istituito un restringimento di carreggiata, con divieto di circolazione sulla carreggiata destra a scendere nella medesima direttrice di marcia, e istituito un senso unico alternato, regolato tramite movieri, concordantemente con il procedere del cantiere.

A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini. I provvedimenti al traffico, autorizzati e disposti con apposita ordinanza (n. 193 del 22/6/2020 LL.PP), si rendono necessari per consentire la costruzione e l’esercizio di una linea MT 20KV interrata per lo sdoppiamento della linea esistente in località Poggino, e la realizzazione da parte di E-distribuzione di due cavidotti interrati realizzati con tecnica di perforazione teleguidata.