Il 28 giugno apre a Viterbo Tuscia Flower con il primo parco di girasoli

NewTuscia – VITERBO – Inizia il conto alla rovescia per l’apertura di Tuscia Flower. Dopo la chiusura forzata, causa Covid, che ha impedito la festa dei tulipani, domenica 28 giugno inaugura il Parco di Viterbo con un evento unico e mai realizzato: il primo giardino di girasoli ornamentali con metodo pick up (prendi e raccogli). Ogni visitatore potrà portare a casa due girasoli a testa, compresi nel biglietto d’ingresso di soli, scegliendoli tra diverse varietà e sfumature. L’evento quindi non sarà soltanto un’esposizione floreale ma coinvolgerà direttamente i visitatori grazie al contatto diretto con i fiori che verranno colti in prima persona, toccandoli con mano. I girasoli nani ornamentali infatti hanno dimensioni ridotte rispetto a quelli giganti, possono quindi essere facilmente recisi per poi conservarli in vaso.

A Tuscia Flower si troveranno un ampio parcheggio gratuito, un’area giochi per bambini, una zona food dove poter mangiare e, grande novità, un orto biologico con vendita di prodotti a metro 0. L’azienda agricola GFM, organizzatrice dell’evento, ha trasferito parte delle sue coltivazioni in una vasta area all’interno del parco, quindi molti ingredienti dei piatti che i visitatori potranno gustare verranno colti e mangiati.

Il Parco di Girasoli animerà l’estate 2020 a Viterbo ma sarà anche un appuntamento imperdibile per i turisti in visita nella Tuscia. Ai gruppi sono riservati pacchetti speciali che comprendono ingresso al parco, pranzo e visita guidata nel meraviglioso centro storico della “Città dei Papi”: abbinamento perfetto per un viaggio che unisce cultura e divertimento. Dopo tanti giorni passati in casa trascorrere una giornata all’aria aperta, circondati dal verde della campagna e da splendidi fiori, è il modo migliore per una ripartenza collettiva.

Il parco di Tuscia Flower si trova sulla strada Teverina km 3900 (adiacente all’Agriturismo “Il Castagno”). Il 28 giugno, giorno dell’inaugurazione, resterà aperto dalle 10 alle 20, mentre gli altri giorni della settimana dalle 9 alle 20 per tutta la durata della fioritura dei girasoli. L’apertura avverrà in totale sicurezza nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento sociale necessarie per salvaguardare la salute di tutti. Ulteriori dettagli si possono trovare sul sito tusciaflower.it e sulle pagine social Facebook ed Instagram.

Tuscia Flower vi aspetta numerosi per salutare insieme l’inizio dell’estate!