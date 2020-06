Sconfitta per le under 14 del Tc Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sconfitt a come ampiamente previsto alla vigilia per la Categoria Under 14 femminile del Tennis Club Acquapendente impegnata nella prima giornata del Campionato a squadre Girone 2 fase regionale.

Le gemelline Maria Chiara e Caterina Bastianini (classifica 4.1) vengono superate per 3-0 dalla formazione B del Tennis Club Parioli che schierava su campi in terra battuta amici le classificate 3.4 Giorgia Abati e Mia Masera. Le alfiere aquesiane scenderanno in campo nuovamente Lunedì 29 Giugno alle ore 15.00 per affrontare sui campi in terra battuta della Località Boario il Tennis Club Nomentano. Si presenta almeno alla vigilia ardua la gara contro la 3.4 Maria Giuliana D’Amico mentre il secondo singolare potrebbe portare belle soddisfazioni (sfida con una delle tre classificate Categoria 4 Flaminia Cantello (4.3), Giorgia Ruzzi (4.4), Anna Cutuli (4.5). Potrebbe fungere da spartiacque decisivo il doppio.