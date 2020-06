Ricostruire Roma e il Lazio: le risorse Ue per lo sviluppo e la competitività del territorio

4. Digitalizzare i processi e le informazioni. Implementare il fascicolo sanitario elettronico, interoperabile a livello nazionale.

5. Investire in tecnologia secondo criteri di programmazione e di sostenibilità.

Per le Infrastrutture RICOSTRUIRE significaandare oltre la manutenzione o la finalizzazione di vecchi progetti realizzando un piano ambizioso di nuove grandi opere pubbliche per la rigenerazione urbana e per il rilancio dell’economia, a partire dal turismo. È necessario approvare definitivamente il PTPR per avere regole certe. Privilegiare e incentivare i lavori volti a rigenerare il patrimonio edilizio (utili a ridurre l’inquinamento urbano): niente IMU per cinque anni sugli immobili oggetto di rigenerazione. Consentire al privato la realizzazione in via diretta di opere di urbanizzazione, sotto soglia, funzionali agli interventi. Incentivare fiscalmente in modo ancora più deciso gli interventi su parti e impianti comuni di stabili condominiali realizzati tramite ESCO.

Bisogna finalmente realizzare quelle opere che la regione Lazio attende da vent’anni: Autostrada Roma-Latina-Fondi, Pedemontana di Formia, il collegamento veloce Roma Rieti e Roma Viterbo, le trasversali Roma Fiumicino, Orte Civitavecchia, Cassino Formia, Roma Lido, Frosinone Sora, il potenziamento dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, la Metrovia Roma area metropolitana e la metro ad alta Capacità Roma-Ostia.

Per la gestione dei Rifiuti RICOSTRUIRE significa trasformare i rifiuti da costo a risorsa, sfruttando tutte le opportunità dell’economia circolare, realizzando l’obiettivo del 70% di differenziata ad iniziare dalla raccolta domiciliare a Roma con l’eliminazione dei cassonetti, semplificare le procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti, realizzare moderni termovalorizzatori.

Oggi i cittadini del Lazio pagano dei costi inutili e la Tari più alta d’Italia: nel Lazio 410 euro per tonnellata a fronte dei 340 euro, di media, a livello nazionale. Dobbiamo superare le inutili barriere ideologiche ed intervenire su 4 direttrici:

1. Maggiore capacità di termovalorizzazione per almeno 350 mila tonnellate

2. Riduzione di 60 mila tonnellate dei rifiuti in discarica

3. Maggiore capacità di compostaggio, trattamento integrato (aerobico e anaerobico) e digestione dei rifiuti per almeno 100 mila tonnellate

4. Riduzione dei rifiuti destinati ai TMB, per almeno 150 mila tonnellate