Comune Acquapendete, precisazioni sulla raccolta porta a porta dei rifiuti

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Nella tarda mattinata di Giovedì il Sindaco del Comune di Acquapendente Dottor Angelo Ghinassi rende note alcune precisazioni in merito alla raccolta porta a porta dei rifiuti : “ A causa di qualche malinteso”, sottolinea, “ con il gestore del servizio c’è stata un po’ di confusione nella comunicazione ai cittadini e ce ne scusiamo. Le informazioni corrette al momento sono queste: a) Dal 1 luglio cambia il calendario settimanale della raccolta porta a porta; b) Tutti i venerdì mattina presso la Comunità Montana si possono ritirare le buste, come nel periodo precedente all’emergenza Covid; c) Chi ha contenitori vecchi (non quelli ritirati recentemente), o rotti o in cattive condizioni, può richiedere quelli nuovi, compilando l’apposito modulo. Gli orari del porta a porta ed il modulo per richiedere i contenitori li trovate a questa pagina: http://www.comuneacquapendente.it/…/index…/raccolta-rifiuti/ Per tutte le altre informazioni pratiche fare riferimento a IDEALSERVICE (sempre sul sito del comune trovate sito, app e numero verde).