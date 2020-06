NewTuscia – ROMA – Nuova “performance” del Vittorione nazionale. Poco prima di votare il decreto carceri Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri e, ultimamente, finito nel mirino di Felice Casini e della minoranza per la sua assenza prolungata dal consiglio comunale, è stato portato via a forza da vari commessi dopo avere insultato prima la parlamentare e magistrata Giusi Bartolozzi (Forza Italia), che non aveva accettato le parole di Sgarbi contro la Magiastratura, i cui membri erano stati definiti dal c ritico d’arte “mafiosi”.

Quindi c’è stato ill vero e proprio “show” di Sgarbi, fatto di “parole irripetibili”, come ha detto la presidente di turno dell’Aula Mara Carfagna, che ha più volte riprese il sindaco di Sutri a non dire parolacce ma, invece di calmarlo, ha subito a sua volta le invettive di Sgarbi. E’ stato a questo punto che la Carfagna ha invitato i commessi a portare fuori dall’Aula il parlamentare azzurro.

Sgarbi aveva iniziato la sequenza di attacchi in dichiarazione di voto chiedendo la parola e prendendosela con il ministro della Giustizia Bonafede, oggetto delle dichiarazioni “di un magistrato del Csm” e poi con Palamara per i suoi attacchi a Salvini. Vittorio ha portato l’escalation dell’insulto al non ritorno.

Intanto a Sutri il clima politico è incandescente con un ex vicesindaco silurato da Sgarbi, Felice Casini, che con tutta la minoranza accusa Sgarbi non solo di assenteismo ma anche di disinteresse per le ordinarie azioni amministrative.

Sgarbi… qualcuno potrebbe dirti…Capra! Capra!! Capra!!!