Bevagna, visita in città per il Prefetto Claudio Sgaraglia

Visita in Comune e nei luoghi simbolo del borgo umbro per il Prefetto di Perugia, che è stato omaggiato dal sindaco con diverse pubblicazioni sulla città

NewTuscia – BEVAGNA – Visita istituzionale a Bevagna per il dottor Claudio Sgaraglia. Il Prefetto di Perugia questa mattina (giovedì 25 giugno) ha fatto visita in Comune incontrando il sindaco Annarita Falsacappa e l’amministrazione comunale. A seguito del suo insediamento come Prefetto di Perugia, il dottor Sgaraglia ha voluto visitare il territorio e ribadire la collaborazione a garanzia della sicurezza dei Comuni.

Accompagnato dal sindaco, dai consiglieri comunali Luisa Cacciamani e Mario Trombettoni, dal comandante della polizia locale Ermelindo Bartoli, dal maresciallo dei carabinieri della stazione di Bevagna Maurizio Chierici e dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Foligno, il maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, il Claudio Sgaraglia ha visitato palazzo Lepri, la sala consiliare, la pinacoteca, la mostra sul Cinema a Bevagna, apprezzando la ricchezza artistica e culturale del borgo e le aziende di qualità del territorio illustrate dal sindaco. Il primo cittadino, dando il benvenuto al prefetto e facendogli gli auguri per l’insediamento, lo ha omaggiato con il libro pubblicato per il trentennale del Mercato delle Gaite e con due guide: quella storica del Pietrangeli e quella tascabile, in italiano e inglese andata in stampa di recente.