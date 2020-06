74enne di Tarquinia tenta il suicidio dalla casa di riposo: salvata da personale e vigili del fuoco

NewTuscia – TARQUINIA – Tentato suicidio stamattina intorno alle 6 a Tarquinia. La squadra dei vigili del fuoco del paese tirrenico è intervenuta per salvare una 74enne del posto che risiede in una casa di riposo in via San Giacomo.



I vigili del fuoco sono stati allertati dal personale della struttura che hanno visto i tentativi suicidi della loro ospite: l’hanno trattenuta fisicamente prima dell’arrivo dei pompieri che hanno concluso l’operazione riportando la donna che si era sporta minacciando si lanciarsi nel vuoto.