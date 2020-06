Sicurezza litorale: attivato il soccorso acquatico dei Vigili del fuoco

L’amministrazione comunale insieme al Comune di Tarquinia ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno e il dipartimento dei Vigili del fuoco

NewTuscia – TARQUINIA – L’amministrazione comunale, insieme al Comune di Tarquinia, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno e il dipartimento dei Vigili del fuoco per il potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e sorveglianza acquatica del litorale. Il protocollo prevede, come negli anni scorsi, sotto il coordinamento della Guardia costiera, la presenza di personale qualificato del Corpo dei Vigili del fuoco con moto d’acqua sulle spiagge del litorale. Il presidio a Montalto Marina e Pescia Romana entrerà in servizio da sabato 4 luglio, dalle 9:00 alle 19:00 in ogni weekend del mese; ad agosto sarà invece potenziato durante la settimana di Ferragosto fino al giorno 30. Le squadre saranno formate dal conducente e di un soccorritore specializzato, con una moto d’acqua dotata di una barella per gli interventi di soccorso e recupero di bagnanti infortunati e di strumentazione per la rianimazione cardiopolmonare.

«Continuiamo l’attenzione alla sicurezza del nostro territorio – dichiara il vicesindaco Luca Benni -. Ringrazio per l’impegno assunto la Prefettura, il Corpo dei Vigili del fuoco e il Comune di Tarquinia con il quale abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione costante».