Nasce la trasmissione Il Lazio degli Eventi

NewTuscia – ROMA – “La Tuscia degli Eventi” cresce e diventa “Il Lazio degli Eventi”! Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Coronavirus sono in corso le riprese delle nuove puntate del primo programma di promozione turistica televisiva della provincia di Viterbo e del Lazio in onda sulle frequenze di Lazio Tv e Gold Tv.

I mesi di riflessione “forzata” a causa dell’emergenza sanitaria, però, hanno dato alla redazione il tempo di concepire uno sviluppo della trasmissione che, su Lazio Tv, è visibile in tutto il Lazio: da qui la scelta di portare le telecamere anche nel resto del Lazio con “Il Lazio degli Eventi”.

Una crescita in qualità e quantità per promuovere tutto il territorio del Lazio con un occhio particolare alla Tuscia e a tutte le altre province del Lazio, consapevoli che Roma rimane il centro del turismo mondiale ma che, per la varietà dei territori, delle bellezze storico-artistiche, ambientali, culturali, culimarie, religiose e sociali, che offre la nostra regione, era necessario scoprirle e valorizzarle.

“Il Lazio degli Eventi” avrà la stessa struttura e format de “La Tuscia degli Eventi”, ideato e condotto fa Gaetano Alaimo, e sarà rivolta indistintamente a promuovere tutti i soggetti pubblici e privati a valenza turistica del Lazio.

Ci rivolgiamo, quindi, a tutte quelle realtà turistiche che vogliono portare su Lazio Tv le proprie eccellenze e curiosità e farle conoscere in tutta la regione: verranno promosse in tutto il Lazio e, soprattutto, faranno conoscere, con un video promozionale e l’invito in studio, il meglio che la nostra regione ha da offrire in termini di turismo.

“Il Lazio degli Eventi”, quindi, è pronto a promuovere il meglio che Roma, la Tuscia, il Pontino, la Ciociaria e la Sabina hanno da proporre.

Chi vuole mettersi in contatto con la redazione di “La Tuscia degli Eventi” può farlo chiamando il 340/9409572, mandando una mail a: illaziodeglieventi@libero.it o digitando la pagina facebook della trasmissione “Il Lazio degli Eventi: https://www.facebook.com/Il-Lazio-degli-Eventi-123485262385454/ .E’ attiva anche l’account instagram: https://www.instagram.com/illaziodeglieventi/.

