Marcello Marian, è il nuovo Segretario dell’Università Agraria di Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Svolta all'Università Agraria di Tarquinia con l'arrivo del Dott. Marcello Marian come nuovo Segretario dell'ente. Soddisfazione da parte del Presidente Sergio Borzacchi e di tutta la Giunta per la fattiva collaborazione che il Dott. Marian svolgerà già dai prossimi giorni nella cittadina etrusca. Marian è uno dei massimi esperti in materia di domini collettivi e usi civici, tra l'altro è Presidente dell'Arual l'Associazione regionale delle Università Agrarie del Lazio ed autore di numerosi provvedimenti legislativi. Il suo impegno sarà quello di collaborare al fianco dell'amministrazione per dare vita ad un nuovo percorso anche in virtù della Legge n. 168 del 2017 in materia di domini collettivi.

“Sono contento di essere venuto a dare il mio contributo all’Università Agraria di Tarquinia – riferisce Marcello Marian – che reputo da sempre uno degli enti di maggior spicco per la gestione di beni collettivi a livello regionale”. “Siamo certi – aggiunge il Presidente Sergio Borzacchi – che il supporto e l’esperienza di Marian, saranno fondamentali per valorizzare al meglio le potenzialità dell’ente e del nostro territorio, e allo stesso tempo sarà simbolo di garanzia e serietà dal punto di vista gestionale per tutto il consiglio di amministrazione. Un valore aggiunto per tutta la città”. Lo vedremo subito al lavoro al prossimo Consiglio dove oltre alle surroghe saranno portati nuove proposte a favore della collettività.

Università Agraria di Tarquinia