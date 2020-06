Lavori Talete, ripristino manto stradale via Vico Squarano: attenzione al divieto di sosta

Da oggi fino al termine dell’intervento. Divieto di sosta anche in via Solieri e via Boccacci

NewTuscia – VITERBO – Sosta vietata con rimozione in via Vico Squarano, via Solieri e via Boccacci da oggi fino al termine dei lavori, concordantemente con le esigenze di cantiere. È quanto previsto dall’apposita ordinanza (n. 201 del 23/6/2020 LL.PP) per consentire il ripristino del manto stradale in via Vico Squarano, da parte della società Talete.

Lo ricorda all’utenza l’assessore alla viabilità Laura Allegrini. Se necessario, sarà istituito inoltre il senso unico alternato, un restringimento della carreggiata e l’interruzione della circolazione veicolare, disponendo laddove possibile le opportune deviazioni. Tali provvedimenti saranno indicati con segnaletica anche di tipo mobile e di pre-segnalazione, collocata in sito dalla stessa società Talete.