Fdi: ripulito il fontanile di Piazzale Gramsci

#pensieroeazione: proseguendo le iniziative settimanali al servizio della città stamattina, una delegazione di Fratelli d’Italia Viterbo guidata dal coordinatore comunale Vincenzo Fini, raccogliendo l’invito di Viterbo Cleanup, ha ripulito il fontanile di Piazzale Gramsci, portandolo all’antico splendore.

Si tratta di una tra le opere architettoniche più importanti del capoluogo, posto in prossimità di uno degli ingressi principali del centro e da sempre usato, purtroppo, come discarica di incivili, che lo utilizzano per gettarvi plastica, rifiuti, immondizia.

Grazie all’opera di pulizia di Fratelli d’Italia, il fontanile, un tempo utilizzato quotidianamente dalla popolazione ed ora parte integrante della suggestiva cornice storica di Viterbo, ha recuperato la sua originaria fattura.

Ora tocca a Talete e Comune fare la loro parte per ripristinare il gettito d’acqua e restituire ai cittadini, in tutta la sua bellezza, uno dei fontanili più belli di Viterbo.

Vincenzo Fini –portavoce comunale

Fratelli d’Italia Viterbo