Anagrafe via Garbini, attivato secondo sportello

NewTuscia VITERBO – Anagrafe via Garbini, operativo da questa mattina un secondo sportello. Non appena ultimati i lavori, riaprirà anche l'ufficio di piazza Fontana Grande. A darne notizia il sindaco Giovanni Maria Arena, insieme all'assessore ai servizi demografici Alessia Mancini. "Da questa mattina, a via Garbini, ci sarà un secondo sportello a disposizione dei cittadini – ha spiegato il sindaco -. Ho voluto augurare personalmente buon lavoro al personale impiegato all'interno dell'ufficio, diretto interlocutore con il pubblico. Stiamo cercando di fare il possibile per ridurre i tempi di attesa dei cittadini fuori l'ufficio.

E oggi abbiamo dato una prima risposta. Non appena ultimati i lavori, confido entro una quindicina di giorni, riattiveremo anche l’ufficio anagrafe di piazza Fontana Grande”. “Un primo passo è stato compiuto – ha aggiunto l’assessore Mancini -. Come già anticipato la scorsa settimana, stiamo cercando di limitare le criticità che si stanno verificando in questo periodo, a seguito delle disposizioni normative in materia di Covid. Oggi siamo riusciti a dare un supporto al servizio e alle persone impiegate all’ufficio di via Garbini, che ricordo essere uno spazio idoneo e compatibile con quanto previsto dalle misure di sicurezza legate all’emergenza epidemiologica.