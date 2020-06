Al via la settimana delle melanzane tarquiniesi

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo da Forza Civica Tarquinia.

Inizia ufficialmente oggi la settimana delle MELANZANE TARQUINIESI! Sul gruppo #Iocomproatarquinia, la vetrina virtuale pensata per mettere in luce i commercianti, i ristoratori ed i produttori tarquiniesi, prosegue infatti la fortunata iniziativa “Cucina Cornetano!”, volta a mettere in luce le produzioni di stagione locali ed a diffondere la cultura del mangiare fresco, sano e genuino aiutando l’economia di Tarquinia.

Ci sarà tempo sino a Mercoledì 1 Giugno per cucinare un piatto a base di melanzane km0 e postarne la foto sul gruppo, che ormai conta circa 1.800 iscritti.

Anche questa settimana alcune attività si sono già fatte avanti, proponendo omaggi per l’autore di quello che sarà il piatto alle melanzane più amato dalla community; Marco del wine bar IL GRAPPOLO, situato all’Alberata Dante Alighieri, accoglierà il re o la regina delle melanzane con 2 calici di vino ed un ricco tagliere con formaggi locali, affettati e frutta, mentre Francesco, gestore dell’albergo diffuso IN TARQUINIA e del ristorante I PRIORI, sarà felicissimo di far assaggiare al re o alla regina delle melanzane i prodotti esclusivi a base di corniolo, facendo un omaggio a base di CORNELLA!

A coordinare l’iniziativa questa settimana Alberto Tosoni e Flavia Bicchierini.