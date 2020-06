Ospedale di Acquapendente, terminato il restauro dell’affresco sopra l’ingresso principale

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Il passaggio fotografico da come è a come era gratifica ufficialmente nella giornata di oggi l’ennesimo salto di qualità a livello architettonico effettuato dall’Ospedale di Acquapendente. Grazie all’impegno ed alla tenacia del Coordinatore struttura Dottor Remo Brenci in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Acquapendente è stato portato a termine positivamente il restauro dell’affresco sulla lunetta sopra l’ingresso principale.

A pochi mesi dall’abbellimento degli interni, la struttura in questa fase di convivenza con il Covid 19 punta anche sulla pulizia e la freschezza dei dettagli artistici.