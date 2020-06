Montegabbione, nuovo autoparco a Madonna delle Grazie

NewTuscia – MONTEGABBIONE – Sarà adibito ad autoparco per i mezzi di proprietà comunale e per quelli usati per il trasporto pubblico e scolastico il capannone di Madonna delle Grazie acquisito dal Comune dopo un accordo con Umbria Tpl e Umbria mobilità. Ne dà l’annuncio il sindaco, Fabio Roncella, secondo il quale l’operazione razionalizza il parcheggio mezzi e libera il centro storico dai veicoli di pubblica utilità attualmente parcheggiati. “In questo modo si riqualifica un’area importante – spiega il sindaco Roncella – e si chiude in anticipo la concessione novantennale sottoscritta nel 1982 che sarebbe scaduta solo nel 2072”.

Nel magazzino mezzi andranno gli scuolabus, il camion, la terna, e tutti i mezzi minori. L’area ospiterà anche le innovative stazioni di ricarica a metano dei nuovi scuolabus, ormai in attesa solo di essere targati. “Il complesso iter, avviato da un atto di indirizzo del Consiglio comunale – spiega Roncella – è stato portato a termine in tempi record, considerate anche le difficoltà degli ultimi mesi, in piena emergenza covid-19”.