Lavori straordinari di manutenzione strada Carcarelle tra Vetralla e Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Dopo il blocco dei lavori per l’emergenza sanitaria Covid-19 la Provincia di Viterbo è ripartita con i progetti di messa in sicurezza del territorio e i lavori straordinari sulle strade di sua competenza.

In questi giorni si stanno svolgendo gli interventi sulla S.P. Carcarelle, in particolare attraverso il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale, per un importo complessivo di € 218.555,28 + IVA.

Una strada ad alta intensità di traffico, sia per le automobili che per i veicoli pesanti, duramente colpita dagli eventi atmosferici degli ultimi anni e che, a causa delle risorse scarse dell’Ente, è stata oggetto di interventi di manutenzione ordinaria non risolutivi dato lo stato precario della pavimentazione.

Per questo la Provincia di Viterbo ha predisposto un piano di interventi mirato per le situazioni di emergenza nelle arterie stradali di propria competenza e finalizzato al miglioramento della sicurezza e della viabilità.

La rapida ripartenza dei lavori è stata possibile grazie alla condivisione dei provvedimenti amministrativi con tutte le forze politiche del consiglio provinciale.

La condivisione delle esigenze del territorio ha permesso di evitare lungaggini burocratiche e di rendere la nostra Provincia immediatamente operativa.

Il Presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi