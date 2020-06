Incidente stradale su SS675

Matteo Menicacci

NewTuscia – ORTE – Sono le 18.00 quando l’unità di soccorso dei Vigili del Fuoco di Viterbo interviene per un incidente stradale avvenuto sulla SS675 (superstrada), tra le uscite per l’Autostrada e San Liberato. Per circa un’ora e mezza i soccorritori sono stati impegnati nell’intervento. Due i veicoli coinvolti: un’autovettura e un autofurgone. Entrambi con solo il conducente a bordo. Presenti in loco, per lo studio della dinamica, anche i carabinieri e il reparto dell’Anas. Sembrerebbe esser stato un tamponamento la causa dell’incidente. I conducenti erano coscienti all’arrivo dei soccorsi. I VF hanno eseguito l’estricazione del conducente dell’autofurgone, incastrato sotto gli assi del suo stesso mezzo, e l’hanno affidato ai colleghi del 118. Successivamente sono stati raggiunti dal reparto VF di Amelia, per un totale di 10 unità di personale e 4 mezzi: 2 pesanti e 2 fuoristrada.

Sembrerebbe, anche, che intorno alle 21.00 un ciclomotore si sia schiantato contro un albero in zona San Martino. La causa è da accertare, il conducente potrebbe aver perso il controllo del mezzo per colpa del fondo sconnesso o per la forte velocità. È stato portato all’ospedale dall’elisoccorso.