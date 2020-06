Tennis Club Acquapendente, riparte ufficialmente lo sport dilettantistico

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Lunedì 22 Giugno prende il via ufficialmente lo sport dilettantistico aquesiano dopo la lunga pausa Covid 19. Il vernissage spetterà al tennis, con il gruppo degli Under 18 allenati da Giacomo Scapigliati, Stefano Piccinetti ed Alessandra Ronconi che nella prima giornata del Girone 3 regionale affronteranno a partire dalle ore 15.00 il Tennis Club Nomentano.

Gli alfieri locali Franceso Ronca (classifica 4.1) e Guglielmo Zannoni (classifica 4.2) affronteranno sui campi in terra battuta della i capitolini Giacomo Russo (classifica 2.8), Luca Catapano (classifica 3.2), Nicolò Boscherini (classifica 3.3) e Andrea Bravetti (classifica 4.1). Mercoledì 24 sempre alle ore 15.00, sarà la volta nella Categoria femminile Under 14 delle gemelline classifica 4.1 Caterina Bastianini e Maria Chiara Bastianini che inaugureranno il Girone regionale 2 recandosi sui campi in terra rossa del Tennis Club Parioli B per affrontare le classificate 3.4 Giorgia Abati e Mia Masera.

A chiudere il trittico Giovedì 25 Giugno alle ore 15.00 nel Girone regionale 5 i ragazzi della Under 16 (Alessandro Muccifora classifica 4.1, Gabriele Testa classifica 4.2, Giacomo Muccifora 4.2) che sui campi amici della Località Boario affronteranno la formazione A dello Junior Tennis Palocco A che schiererà Ruggero Ranuzzi (classifica 4.1), Francesco Arcese (classifica 4.5), Andrea De Marchi e Tommaso Bruno (classifica 3.1). “Siamo orgogliosi”, sottolinea il Direttore della Club House Fabio Cannovale, “di essere il primo circolo in assoluto di tutta la Provincia di Viterbo a riprendere con l’agonistica. Abbiamo deciso in primis di ripartire con il “cantiere giovani”.

Oltre alle gare della fase regionale dilettantistica da Mercoledì 1 a Giovedì 09 Luglio ospiteremo un Torneo per valorizzare quattro categorie di nuovi prospetti maschili e femminili: Under 10, Under 12, Under 14, Under 16”. Iscrizione via email ad asdacquapendente@gmail.com o telefonando al 339-1607635.