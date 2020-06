Tarquinia, la Regina Delle Pesche viene incoronata con i mini bun

NewTuscia – TARQUINIA – Il piatto alle pesche più amato dalla community di “Io Compro a Tarquinia” è una composizione di rose di frutta su base di pasta sfoglia, dolcetti buonissimi creati dalla tarquiniese Emanuela Arcadi.

Il modo ideale per valorizzare le pesche tarquiniesi, prodotto che nelle terre etrusche è famoso per essere sodo, polposo, profumatissimo e dal gusto unico. Sulla community comunque le ricette a base di pesche del territorio sono state davvero molte, ed hanno spaziato dal dolce al salato, dimostrando come tarquinia sia anche una cittadina ricca di cuochi amatoriali sopraffini.

Il ristorante Arcadia ha pensato di omaggiare la regina delle pesche con due bag a base di mini-bun. Di cosa si tratta? Del cibo da asporto più trendy dell’estate tarquiniese, curato con estrema attenzione da Daniela, la proprietaria di Arcadia: le bustine take away sono in carta 100% riciclabile, le confezioni carinissime sono anch’esse in cartone, i mini bun sono con ripieni freschissimi (ce n’è un’ampia scelta, per tutti i gusti) ed il pane è fatto proprio dallo chef del ristorante, profumatissimo… contorno e bibite sono il completamento di un pacchetto da asporto praticamente perfetto, sia bello che buono!

Da Arcadia, oltre ai mini bun, è possibile trovare ottima cucina tipica e di pesce, aperitivi gourmet e molto altro ancora. Il ristorante si trova a due passi dal Museo Nazionale, in via Giuseppe Mazzini 6.