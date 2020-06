Confesercenti, fondi della regione la ai comuni lacuali Peparello: “Opportuna scelta per adeguare le spiagge libere alle linee guida”

NewTuscia – VITERBO – “Le somme destinate dalla Regione Lazio ai comuni lacuali consentiranno si sopperire alle pesanti perdite causate dal lungo lockdown e di affrontare la stagione estiva con spese commisurate alle reali esigenze delle spiagge libere”. E’ questo un primo commento di Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo e responsabile regionale Area turismo – a seguito dei fondi che la regione Lazio a stanziato a fovore dei tutti i comuni dei bacini lacuali del Lazio.

“Una destinazione opportuna – dice Peparello- che permetterà a tutti i comuni interessati di approntare le misure necessarie a far fronte alle esigenze richieste per la ripresa delle attività. Giusto quanto la Confesercenti ha sostenuto in numerosi interventi a proposito della fase2 dopo il blocco causato dalla pandemia.In particolare sono nove i comuni della Tuscia sia lago di Vico e lago di Bolsena, destinatari di 748mila euro sul milione e mezzo stanziato dalla regione. Si tratta di complessivi 748.403,28 euro. Queste le somme assegnate ain comuni: 170.643,06 euro a Montefiascone; 143.593,01 euro a Gradoli, 117.783,71 a Capodimonte, 101.285,32 a Ronciglione, 72.174,92 a Bolsena, 51.858,50 a Marta, 37.348,61 a Caprarola, 27.782,20 a San Lorenzo nuovo e 25.933,95 a Grotte di Castro.

“L’adeguamento temporaneo alle misure richieste dalla ripresa – dice ancora Peparello – si rende necessario per offrire ai turisti spazi nelle spiagge llibere in totale sicurezza e per consentire agli operatori di poter gestire in maniera adeguata la stagione turistica, pur se cominciata in ritardo e con pesanti perdite. Adesso – conclude – si punta ad un turismo che certamente sarà diverso da quello tradizionalmente ospitato negli anni passati, ma che potrà contare su maggiori presenze di turismo di prossimita’”.

Confesercenti – Viterbo