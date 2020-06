Ancora nessuna risposta alle domande di chiarimento al Sindaco e Giunta

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. In tre comunicati stampa diffusi dai principali organi di stampa e siti di informazione locali abbiamo chiesto chiarimenti a Sindaco e Giunta su alcune questioni che ci stanno a cuore (si veda quanto da noi scritto il 13 maggio, il 2 giugno, il 5 giugno). NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. In tre comunicati stampa diffusi dai principali organi di stampa e siti di informazione locali abbiamo chiesto chiarimenti a Sindaco e Giunta su alcune questioni che ci stanno a cuore (si veda quanto da noi scritto il 13 maggio, il 2 giugno, il 5 giugno).

Lavoro, contratti, buono-famiglia, destinazione dei fondi per eventi non svolti, piscina, riapertura delle scuole in sicurezza, servizi sociali. Sono alcune domande brevi, puntuali, semplici e concrete: ma siamo ancora in attesa di una risposta. Nel frattempo, la nostra campagna sul lavoro continua, a Viterbo come nel resto d’Italia.