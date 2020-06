Sanità, Palozzi(Cambiamo): “Quale ricetta per liste attesa Lazio?”

NewTuscia – ROMA – “Terminata, almeno per adesso, l’emergenza legata al Coronavirus, è necessario e improcrastinabile che la Regione Lazio faccia ripartire in maniera rapida ed efficiente le prestazioni sanitarie ordinarie.

In questo contesto, infatti, appare fondamentale fornire soluzioni in merito allo smaltimento delle liste di attesa, che specialmente in questi ultimi tre mesi, hanno risentito del blocco causato dalla pandemia Covid 19. Dunque, ci chiediamo: quale la ricetta del presidente Zingaretti e dell’assessore D’Amato per riavviare velocemente le prestazioni sanitarie ordinarie? È in cantiere l’assunzione di ulteriore personale medico e infermieristico? I cittadini del Lazio sono preoccupati, dalla amministrazione Zingaretti servono azioni efficienti e convincenti”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.