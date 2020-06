Ritrovamento animali, il servizio curato dallo sportello diritti animali

NewTuscia – VITERBO – Per comunicare il ritrovamento di animali (da segnalare, ritrovati, o vaganti) ci si può rivolgere allo Sportello diritti degli animali, ubicato in via Garbini 84, raggiungibile telefonicamente al numero 0761 348455, chiedendo di Leonardo De Angeli. A darne notizia è il consigliere delegato alla tutela e al benessere degli animali Ombretta Perlorca, che aggiunge: “In questo periodo di emergenza Covid19, parte del personale è in smart working, fino a nuova disposizione. Per qualsiasi evenienza si prega pertanto di inviare una mail all’indirizzo sportellodirittideglianimali@comune.viterbo.it