Premio Letterario Nazionale città di Terni ” Logo d’oro ” 2020, 20° Edizione

NewTuscia – TERNI – La Pro Loco Terni riprende la sua attività culturale proponendo la sua 20° Edizione del Concorso Letterario città di Terni “ Logo d’oro “ anno 2020.

Qualche mese fa, prima che scoppiasse la pandemia, il Presidente della Pro Loco Terni, Bruno Minelli, precisamente il 25 febbraio, nella sala conferenze del Museo Diocesano di Terni , insieme all’ISTESS, presentava : “ l ‘ Omaggio Poetico dedicato a San Valentino, Santo dell’amore e Santo Patrono di Terni “, inserito nel ricco programma degli Eventi Valentiniani. Riteneva che il coronavirus fosse una semplice influenza che sarebbe passata velocemente come tante altre che l’ hanno preceduta. I numerosi poeti e narratori intervenuti hanno interpretato le loro opere, premiate o che hanno partecipato alla selezione finale del Premio Letterario città di Terni logo d’oro anno 2019.

Lo stesso Minelli, in quel periodo era stato invitato personalmente dal Comune di Spoleto, dal Vice Sindaco Beatrice Montioni e dall’Assessore alla Cultura Ada Urbani, per presentare la sua Mostra di opere grafiche, tempere e oli, dedicata alla Donna, e inserita in un ricco programma in onore delle donne e quasi completamente sviluppato dalle donne per festeggiare l’ 8 marzo, giornata internazionale della donna. Il Minelli avrebbe esposto opere della sua ormai conosciuta Mostra Antologica: “ Il Mondo Donna “ composta da circa 70 opere, presentata ( tra il 2011 e il 2017 ) al Museo Eroli di Narni e al Museo Diocesano di Terni e nel 2019 a Palazzo Primavera di Terni . A Spoleto erano già state programmate settimane intense di convegni, presentazione di libri, riconoscimenti, incontri con le donne per le donne, contro le violenze di genere ed altre importanti iniziative.

Il Minelli aveva già predestinato la sua Mostra : “ Il Mondo Donna “ presso le sale espositive di via Visiale con inaugurazione per domenica 8 marzo alle ore 16,00. La Mostra sarebbe restata aperta fino al 14 Aprile. Con la speranza che ciò fosse di buon auspicio, che il corona virus fosse solo una breve presenza e che si sarebbe dissolto velocemente.

Ma la realtà sarebbe stata molto più amara. Dopo la conferenza stampa del 4 marzo alla presenza delle autorità e dei primi attori della manifestazione, giunge immancabile, il giorno successivo, il 5 marzo l’interruzione di tutte le attività inerenti alla festa internazionale della donna, fino al 4 aprile, causa, appunto, coronavirus. Sappiamo poi che l’interruzione sarà molto più lunga, e la stiamo ancora subendo.

Tutte le Manifestazioni vengono interrotte quelle del Comune di Terni, compresa quella della Pro Loco Terni che aveva in programma la Mostra Collettiva : “ PasquArte “ presso il Centro Commerciale Cesure di Terni .

La Pro Loco Terni riesce, comunque, a mantenere i contatti con tutti i propri soci e simpatizzanti e da qualche giorno, precisamente dal 3 giugno ha ripreso quel filo interrotto e con la necessità di posticipare le data di scadenza, dal 31 maggio al 20 giugno, del Bando di Concorso del Premio Letterario Nazionale città di Terni “ Logo d’Oro “ 2020 alla sua 20° Edizione. La raccolta delle opere per la partecipazione al Concorso ha ripreso a muoversi rapidamente con l’impegno di raggiungere l’obiettivo prefissato. Certo il tempo non è molto ma con l’impegno tutto è possibile. Invitiamo tutti coloro che volessero presentare le loro opere di informarsi telefonando allo 0744428062 ( sede della Pro Loco Terni via Premuda n°6 –Terni ) o al cell. 3494306635 o su Whats App entro il 20 giugno.

Inoltre la Pro loco ha voluto, anche su nobile desiderio di una giovane associata : Nadiya Yatsulchak , brava pittrice e molto attiva, poter raccogliere, attraverso un asta di beneficenza il necessario, attraverso la vendita di opere pittoriche e libri

( offerte dai nostri artisti, ma tutti possono offrire le loro opere ), per donare qualcosa nella sala giochi dei bambini, del reparto Pediatria dell’Ospedale S.Maria di Terni, per alleviarne le sofferenze e dare loro un po’ di gioia.

Pro Loco Terni