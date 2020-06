Etruria calcio, i numeri del Comitato Regionale Lazio dipingono un quadro falso

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Squalifiche a mò di tsunami a tecnici, dirigenti e calciatori, inflitte da direttori di gara inesperti od in malafede almeno in una percentuale del 90%, dipingono una classifica disciplina in chiave settore giovanile Etruria calcio irreale ed inveritiera. I numeri snocciolati dal Comitato Regionale Lazio dipingono un quadro assolutamente falso: perché i cattivi in realtà non lo sono. Nella Categoria Under 17 su sedici squadre partecipanti al Girone Regionale A i ragazzi allenati da Danilo Casaccia occupano il tredicesimo posto (coefficiente 41.2).

Peggio hanno fatto, secondo la tabella, solo Maccarese (41.2) Vis Aurelia (15) e Polisportiva Cimini (16). Trionfa il Montalto (18.4), seguito da Totti (27.5), Massimina (28.7), Fiumicino (29.5), Montefiascone (29.6), Aurelio Roma (31.9), Sabazia (33.6), Campus Eur (33,8), Honey (35.3), Aranova (35.5), Civitavecchia (35.5), Petriana (36.5). Si raggiunge il picco “fantasiosità numerica” nella Categoria Under 15 dove il team di Luca Fortuni e Federico Burla chiude all’ultimo posto con 50.9. Vittoria all’Honey (6.6), Fonte Meravigliosa (12.8), Montespaccato (13.4), Vis Aurelia (15.1), Petriana (16.2), Jem’Soccer (19.1), Novauto (20.1), Aurelia (20.2), Tevere Roma (20.5), Calcio Flaminia (21.2), Nuova Flaminia (27), Calcio Tuscia (27.1), Dabliu New Team (31.3), San Paolo Ostiense (32.7), Fiumicino (50.7).

“Chi incasella ragazzi di sport con un numero” si ravvede (anche se leggermente) nella Categoria Under 14. I ragazzi allenati dallo stesso binomio tecnico giungono dodicesimi su sedici team (coefficiente 23.6). Peggio hanno fatto Totti (24.5), Sabazia calcio (25.3), Cerveteri (28.6), Trigoria (46.3). Trionfa il Leocon (3.2) seguito da Civitavecchia (6.3), Monterosi (10), Boreale (10.5), Petriana (11.8), Fiumicino (13.4), Nuova Milvia (14.1), Vis Aurelia (16.4), Cesano (16.5), Montespaccato (20.3), ViterbeseCastrense (22.1), Totti (24.5), Cerveteri (28.6), Trigoria (43.6). In perfetto stile “british” la Società non prende posizione. Il pensiero và solo ed unicamente alla crescita dei ragazzi. Per chi segue con passione le gare l’interrogativo è d’obbligo. Se si riprenderà a giocare vincerà l’imparzialità-equità di giudizio o la leggenda oramai più non metropolitana che chi vive in periferia, lontano dal centro del potere, deve essere sempre costantemente “cornuto e mazziato” ?