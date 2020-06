Check point sulle direttrici provenienti da Perugia e da Orte: i numeri dei primi due giorni di controlli delle Forze dell’Ordine

In corso il piano straordinario di sicurezza attuato dopo la chiusura del viadotto Montoro

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. Primi due giorni di controlli, da quando è partito il piano straordinario per la messa in sicurezza della viabilità alternativa, adottata in conseguenza alla chiusura del viadotto Montoro, piano stabilito con ordinanza del Questore di Terni e condiviso con il Prefetto Emilio Dario Sensi, di concerto con le Forze dell’Ordine, il Sindaco di Narni e l’ANAS.

Notevole il traffico pesante sulle direttrici di carico Perugia e Orte, anche in vista del fine settimana; nei due check point posti uno in località San Liberato, sulla SS.675 al Km. 30+000 direzione Terni appena passato il casello A1 di Orte e l’altro sulla E/45 al Km. 0+500, prima dello svincolo che immette sulla SS.675, direttrici per Terni e per Orte, le pattuglie della Polizia di Stato di Terni – Questura e Polizia Stradale – dei Carabinieri e della Polizia Locale di Terni e di Narni, hanno fermato e controllato n. 525 veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5t., 75 dei quali non sono risultati legittimati al transito sul territorio provinciale e, dopo essere stati sanzionati, sono stati reindirizzati sui percorsi stabiliti.

In totale, sono state 92 le sanzioni elevate, con un’incidenza maggiore nel check point posto al Km. 0+500 della E/45 direzione sud.

I servizi straordinari continueranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza della viabilità e per sostenere le comunità coinvolte in questa difficile situazione.