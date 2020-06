Provincia, dal Consiglio: Ufficializzata nascita gruppo consiliare Fratelli d’Italia

NewTuscia – TERNI – E’ stato annunciato stamattina dalla consigliera Monia Santini la formazione del gruppo provinciale di Fratelli d’Italia che lascia il gruppo unico di minoranza e ne costituisce uno autonomo. “La scelta condivisa dal coordinamento provinciale di FdI – spiega in una nota la Santini – fa sì che ci sia un riferimento chiaro e preciso delle forze in campo in seno alla Provincia di Terni.

Spiacenti di deludere il gossip degli addetti ai lavori – prosegue la consigliera – ma la nostra scelta non è assolutamente dettata da problemi sorti all’interno del gruppo consiliare, anzi, abbiamo lavorato tutti questi mesi in perfetta armonia. Fratelli d’Italia aveva la necessità di tornare ad avere la propria identità perché questa è la volontà espressa dai nostri sostenitori.

E’ chiaro che continueremo a lavorare fianco a fianco con l’altro gruppo e a fare insieme a loro del nostro meglio per dare un apporto concreto alle attività consiliari e delle commissioni e per dare una voce in Provincia a tutte le esigenze dei cittadini”.