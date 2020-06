Promozione turistica e manutenzione della sentieristica del territorio, stipulata la convenzione con il Cai e l’Asd Vittorio Bike Montefogliano

NewTuscia – VETRALLA – Il giorno 10 giugno è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Vetralla, il CAI ( Club Alpino Italiano) della Sezione di Viterbo e l’Associazione ASD Vittorio Bike Montefogliano, come da Deliberazione di Giunta n. 39 del 26 febbraio scorso, al fine di organizzare, gestire e monitorare i percorsi escursionistici e la viabilità minore del Comune di Vetralla. Il progetto prevede lo studio delle aree e l’analisi delle risorse in tema di sentieristica e viabilità minore di interesse escursionistico, turistico, scientifico, storico-culturale. Verrà elaborato uno specifico “piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore”, con indicazione dei percorsi meritevoli di segnatura, che tenga conto delle valutazioni ambientali per la posa in opera di segnavia. Le parti collaboreranno per la manutenzione, l’aggiornamento attraverso specifiche “schede” del catasto dei percorsi escursionistici con relativa difficoltà , i tempi di percorrenza e relativa numerazione, la realizzazione di una cartografia delle zone interessate e posa in opera di pali in castagno o in ferro per la segnaletica. Già dalla settimana prossima sono previsti incontri con le parti per effettuare i sopralluoghi e mettere a punto le strategie organizzative.

Considerato che il CAI racchiude in sé un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna e che l’associazione ASD Vittrorio Bike già da anni si occupa di gare e percorsi ciclistici nei nostri boschi, l’amministrazione comunale ha ritenuto fondamentale avvalersi della loro fruttuosa collaborazione, al fine di garantire un sodalizio fattivo, volto non solo alla salvaguardia dell’ambiente e alla manutenzione sistematica dei percorsi sentieristici , ma anche alla promozione turistica e alla programmazione territoriale, certi che la collaborazione tra chi ama e conosce a fondo la nostra zona, potrà solo che migliorare e valorizzare i tanti aspetti ancora sconosciuti del nostro unico e meraviglioso territorio.

Comune Vetralla