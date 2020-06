Anche la Pro loco Bolsena collaborerà alla Festa delle Ortensie

NewTuscia – BOLSENA – “Anche noi collaboriamo per la Festa delle Ortensie”. Continua l’impegno della Pro loco Bolsena nella promozione e nella valorizzazione degli eventi e delle manifestazioni più importanti della cittadina. “Il nostro sarà un ruolo di supporto informativo sulle principali iniziative che animeranno il programma della festa – spiegano i volontari -. Un evento atteso e apprezzato, grazie al lavoro dell’amministrazione comunale e dell’associazione gli Amici delle Ortensie, guidata dal presidente Mauro Di Sorte, che hanno fatto della manifestazione un punto di riferimento per appassionati ed espositori”.

L’appuntamento è il 20 e 21 giugno in viale Colesanti, la strada con platani secolari e bellissime ortensie che unisce il borgo antico di Bolsena al lungolago. Alla Protezione civile sarà affidato il compito di far rispettare le disposizioni anti covid. “Ci coordineremo con l’assessore Roberto Basili, per noi preziosa figura di riferimento e sempre pronto a dare il proprio contributo nella realizzazione degli eventi della tradizione storico religiosa di Bolsena – concludono i volontari -. Sulla nostra pagina facebook daremo ampio spazio a tutte le notizie che riguardano la due giorni dedicata alle ortensie”.

