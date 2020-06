Anagrafe, l’assessore Mancini: “Allo sportello solo per richieste urgenti e necessarie”

NewTuscia – VITERBO – Anagrafe, allo sportello solo per richieste urgenti e necessarie. A fare questa raccomandazione agli utenti è l’assessore ai servizi demografici Alessia Mancini, a seguito delle code che in questo periodo si stanno creando fuori l’ufficio di via Garbini, spazio idoneo e compatibile con le disposizioni normative nazionali e regionali in materia di Covid19.

“È opportuno ricordare che, sia le carte di identità, sia i certificati scaduti nel periodo di emergenza Covid, o attualmente in scadenza, sono prorogati fino a fine agosto. Per la richiesta di certificati storici, ovvero stato di famiglia e residenza – spiega ancora l’assessore Mancini – è a disposizione la mail anagrafe@comune.viterbo.it . La stessa mail può essere utilizzata per la richiesta di certificati da parte di persone impossibilitate a recarsi fisicamente allo sportello. Esiste inoltre la possibilità di prendere appuntamento, inviando una mail all’indirizzo prenotazione.anagrafe@comune.viterbo.it

L’ufficio anagrafe di via Garbini è operativo tutti giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, il martedì e giovedì su appuntamento, ed è a disposizione di tutte quelle persone che hanno una reale esigenza”.