Acquasparta, messaggio augurio amministrazione a studenti per esame maturità

NewTuscia – ACQUASPARTA – Un messaggio a tutti i maturandi e le maturande di Acquasparta è stato formulato dall’amministrazione comunale in occasione dell’avvio degli esami di maturità. Ecco il testo: “Non è stato facile questo periodo, ma voi non avete mollato di un centimetro, dando a noi la possibilità di vedere il vostro enorme potenziale, la vostra bruciante voglia di vivere e di esserci, adattandovi a misure che noi adulti, spesso, abbiamo sopportato a fatica.

Siete stati migliori di come vi hanno dipinto, pur essendo abbandonati al vostro destino. E il vostro destino, domani, varcherà una nuova soglia, una soglia importante che decreterà il vostro ingresso nell’età adulta.

E sappiamo, dopo questi mesi, che sarete adulti in gamba. Ma oggi, dovete dimostrare di che pasta siete fatti, perché questo esame non sarà solo un’interrogazione asettica sulle nozioni acquisite, ma anche una prova su un nuovo modo di intendere la scuola.

Non scoraggiatevi, siete forti. Non abbiate paura, siete preparati. Godetevi questo esame, con l’ansia e la preoccupazione che lo contraddistingue da sempre e siate coscienti che nonostante tutto è il vostro momento e nessuno potrà portarvelo via.