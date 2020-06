Mercato settimanale Bagnaia, prorogato lo spostamento in piazza XX Settembre fino al prossimo 31 dicembre

NewTuscia – VITERBO – Il mercato settimanale di Bagnaia resterà in piazza XX Settembre fino al prossimo 31 dicembre. È stata infatti approvata nei giorni scorsi la delibera di giunta comunale (n. 123 del 4 giugno 2020) che prevede la proroga dello spostamento del mercato settimanale per la commercializzazione del settore alimentare e non alimentare, in programma a Bagnaia, nella giornata di lunedì. Fino allo scorso ottobre il mercato si svolgeva in strada Pian del Cerro.

Successivamente il mercato è stato spostato, in via sperimentale, nella più centrale piazza XX Settembre, inizialmente fino allo scorso maggio. Nei giorni scorsi è stata approvata la proroga fino alla fine dell’anno in corso. A tal proposito, si ricorda che ogni lunedì non festivo, dalle ore 6 alle ore 14, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in piazza XX Settembre.