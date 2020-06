NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

“Lo sport aquesiano ed altoviterbese esce finalmente dal lockdown Covid 19”. A comunicarlo il Sindaco di Acquapendente Dottor Angelo Ghinassi durante l’inaugurazione del Centro estivo. “Un in bocca a lupo”, prima del vernissage attività, “a piccoli e grandi. Che hanno risposto entusiasticamente alla proposta di qualità targata Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro.

Le attività si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 presso il Palazzetto dello Sport, il nuovissimo Campo Boario con manto in erba sintetica ed il campo di calcetto sempre in erba sintetica presso lo Stadio “Dario Dante Vitali”. Dai 5 ai 15 anni possono riprendere a fare attività in tutta sicurezza sotto lo sguardo vigile di istruttori qualificati, per la gioia delle famiglie (per info e iscrizioni 347/8861347).