Lazio, Bonafoni (lista Zingaretti): “Con legge cinema regione scommette su industria culturale”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Un passo in avanti quello fatto oggi in Consiglio Regionale per ciò che concerne il riordino delle norme per cinema e audiovisivo: 62,5 milioni di euro sono stati infatti stanziati per il triennio 2020-2022, per rilanciare un settore di importanza fondamentale per la nostra Regione.