Cori, Sportello di Mediazione Civile e Commerciale ha continuato le proprie attività nonostante restrizioni pandemia COVID-19

NewTuscia – CORI – Riceviamo e pubblichiamo. Nonostante le restrizioni dovute alle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, lo Sportello di Mediazione Civile e Commerciale del Comune di Cori ha continuato le proprie attività.

L’Organismo di mediazione INMEDIAR ha continuato a fornire consulenza e a gestire le mediazioni anche per via telefonica ed ha organizzato un ciclo di tre webinar che si sono tenuti nella settimana dall’8 al 12 giugno.

I webinar, coordinati dall’avv. Pasquale Lattari, responsabile dello Sportello di Cori, hanno avuto come trainer formatori e mediatori di rilevanza nazionale: il dottor Alfonso Calabrese, Formatore e Mediatore, Vice-Presidente CORECOM Emilia Romagna, il dott. Paolo Capezzuoli, Presidente dell’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato nonché Responsabile dell’Organismo INMEDIAR e l’Avv. Claudio De Felice, Comitato Scientifico Fondazione dell’Avvocatura Pontina “M. Pierro”.

In materia di tutela del consumatore, l’avv. Pasquale Lattari, ha messo in evidenza che il codice del consumo si applica a tutte le controversie della contrattazione a distanza, oggi così diffusa. Per i cittadini e per le aziende del territorio che contrattano con l’estero, quindi, lo Sportello di Cori è, unico nella provincia di Latina, ad offrire un servizio per la risoluzione alternativa delle controversie commerciali nell’area dell’Unione Europea.

Il Sindaco di Cori, Mauro De Lillis, sottolinea, con soddisfazione, che questo conferma la scelta del Comune di Cori non solo perché lo Sportello offre una giustizia più vicina alla gente e che semplifica le procedure della giustizia tradizionale, ma anche perché offre un potenziale servizio alle aziende di eccellenza del territorio che, sempre più, stanno facendo il salto verso i mercati internazionali.