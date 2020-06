Acquapendente. Ringraziamento e augurio dell’amministrazione comunale alla comunità scolastica e alle famiglie

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

“Carissimi, eccoci arrivati a uno dei traguardi più importanti della vostra vita, al tanto atteso Esame di Maturità, anche se, quest’anno , in una modalità particolare. Dopo un anno difficile ce l’abbiamo fatta, anche questo è sinonimo di maturità, di ripresa …di rinascita … di ritorno alla normalità . Come Amministrazione Comunale ,con grande orgoglio e soddisfazione, ci teniamo a far giungere a tutti i docenti della scuola, che hanno saputo reagire prontamente alla nuova situazione emergenziale da Covid 19, un ringraziamento speciale per aver portato avanti la Didattica a Distanza in modo esemplare salvaguardando in tal modo il percorso scolastico di tutti gli alunni del nostro Istituto Omnicomprensivo “ L. Da Vinci” .

Un caloroso grazie alla Dirigente Scolastica dott.ssa Luciana Billi , fortemente impegnata affinché l ‘istruzione, in breve, avesse potuto raggiungere tutti, alle famiglie per la fattiva collaborazione, ma il più grande ringraziamento vorremmo estenderlo a tutti bambini e ragazzi per lo sforzo compiuto e per essere stati davvero bravissimi, capaci di “ fare” e di adattarsi a una situazione nuova e complessa !!!

Sarà questa difficile esperienza che ci farà riflettere per il futuro , un modo per crescere e comprendere che salvaguardare il nostro pianeta è importantissimo per il bene di tutti, per capire che insieme ce la possiamo fare, soprattutto che… entrare fisicamente tra le pareti della nostra “VERA” scuola è da apprezzare. “IN BOCCA AL LUPO” a tutti gli studenti , agli insegnanti , alla Dirigente, alle Commissioni esaminatrici, al personale Ata che oggi, dopo tre lunghissimi mesi , potranno finalmente ritrovarsi “in presenza” condividendo questa immensa emozione”.

Sindaco Dottor Angelo Ghinassi

Consigliere Comunale Delegato alla Pubblica Istruzione Gabriella Brenci