Zepponami, fienile in fiamme

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Le cause dell’incendio divampato in un capannone questa mattina intorno alle 9.00 sono ancora da accertarsi. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Pian di Monetto vicino a Zepponami, frazione di Montefiascone, per sedare le fiamme che hanno lambito un locale utilizzato come fienile e una stalla situata vicino ad esso.

Con una continua erogazione di acqua i pompieri sono riusciti a salvare il bestiame e una mucca che aveva partorito nella giornata di ieri ed era ancora impossibilitata a muoversi. Fortunatamente non ci sono stati feriti, sono però andate a fuoco molte rotoballe di fieno e la copertura del capannone.

Per gestire la situazione, sedici unità di personale dei vigili del fuoco di Viterbo più un’autopompa serbatoio, due fuoristrada, due autobotti, un’autoscala e un furgone. Presenti sul posto anche le squadre della protezione civile di Bolsena e Marta.