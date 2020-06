Premier League: quando riprende il campionato?

NewTuscia – Il campionato inglese è pronto a ripartire dopo lo stop e dopo i pareri contrari di alcuni club della Premier League. Non tutte le società erano infatti d’accordo con la ripresa del campionato, ma le riunioni delle ultime settimane hanno risolto le criticità ed ora sembra che tutti abbiano accettato di buon grado questa decisione.

Ripresa della Premier League: ecco la data

La decisione ufficiale è stata presa e la data per la ripresa è stata comunicata a tutti i club calcistici, agli addetti ai lavori ed ai tifosi: la Premier League ricomincerà il 17 giugno e riprenderà con le sfide Aston Villa – Sheffield United e Manchester City – Arsenal, che saranno le prime partite ad essere disputate dopo il lungo stop.

Sono ancora numerose le gare da disputare, complessivamente i tifosi potranno divertirsi con ben novantadue incontri. Questo significa che il destino di questa stagione è ancora tutto da scrivere, soprattutto ai vertici della classifica: il Liverpool è attualmente al primo posto con ben 82 punti, seguono il Manchester City a 57 punti, il Leicester City a 53 punti e il Chelsea a 48 punti. Nonostante il primo posto sembri ormai fuori discussione, le altre squadre sono a pochi punti di distanza e le posizioni potrebbero cambiare entro la fine del campionato.

Il danno economico dello stop e l’importanza della ripresa

Lo stop forzato ha creato un ingente danno economico ed uno dei motivi che ha spinto a riprendere il campionato è stato proprio il bisogno di recuperare (almeno in parte) il mancato incasso di questi mesi ed il danno d’immagine derivato dall’interruzione del campionato inglese. Secondo l’analisi condotta dagli esperti analisti di Deloitte Sports Business Group, il blocco del campionato e la sospensione delle partite in programma avrebbe causato un danno economico di 1.1 miliardi di euro, corrispondenti ai mancati incassi generati in questi mesi di stop.

Sono tanti i fattori che hanno contribuito a questa perdita economica, a partite dal mancato incasso derivante dai biglietti venduti ai tifosi che normalmente si recano allo stadio per sostenere la loro squadra del cuore. I ricavi provenienti dallo stadio si faranno attendere ulteriormente, dal momento che la Premier League riprenderà, ma le partite si giocheranno a porte chiuse fino alla fine della stagione e probabilmente le partite a porte chiuse saranno confermate anche per la prima parte della prossima stagione.

Il danno economico è derivato anche dagli sconti che le società calcistiche hanno dovuto offrire ai loro sponsor, o comunque ai ritardi di pagamento che hanno dovuto concedere. A questo si associa poi il danno d’immagine, che diminuirà il potere di contrattazione – soprattutto per i club più piccoli – quando arriverà il momento di chiudere dei nuovi contratti di sponsorizzazione. Non vanno dimenticati infine i mancati ricavi provenienti dai diritti tv.