Poste Italiane: consegnate le mascherine a studenti e docenti per l’esame di maturità nel viterbese

Coinvolti nell’iniziativa 19 istituti scolastici del territorio per un totale di oltre 27mila mascherine

NewTuscia – ROMA – Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile a 19 Istituti scolastici del viterbese i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità di domani.

Molti gli istituti superiori coinvolti, come il Complesso Scolastico “Jean-Jacques Rousseau”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Orioli” e il Liceo “Santa Rosa di Viterbo, l’Istituto Omnicomprensivo “Fratelli Agosti” di Bagnoregio, Istituto Superiore Statale “Giuseppe Colasanti” di Civita Castellana, l’Istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone, l’Istituto Antonio Meucci di Ronciglione, l’Istituto Comprensivo Vincenzo Cardarelli di Tarquinia e l’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente, per un totale di oltre 3.600 scuole in tutta Italia, dove l’esame di maturità potrà svolgersi in totale sicurezza.

Nel Viterbese Poste Italiane, attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier, ha infatti consegnato oltre 27mila mascherine, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami. L’Azienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica, ha provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi sanitari acquistati dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza covid19.

Una macchina imponente che nella prima fase, quella del rifornimento degli Hub logistici, ha utilizzato varie tipologie di trasporto, in primis quello via gomma, grazie alla collaborazione con la società Sennder, e via aerea, grazie alla società del gruppo Poste Air. Poste Italiane, prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria, ha provveduto, grazie anche a soluzioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni.

Viterbo

ACQUAPENDENTE IST. OMNICOMPRENSIVO “L. DA VINCI” VIA G. CARDUCCI SNC BAGNOREGIO IST. OMNICOMPRENSIVO “F.LLI AGOSTI” VIALE FRATELLI AGOSTI 7 CAPRAROLA “A. FARNESE” – CAPRAROLA VIALE REGINA MARGHERITA 2 CIVITA CASTELLANA IST.SUP.STAT.”GIUSEPPE COLASANTI” VIA ENRICO BERLINGUER S.N.C. CIVITA CASTELLANA U. MIDOSSI VIA PETRARCA SNC MONTEFIASCONE C.A. DALLA CHIESA VIA A. MORO 1 ORTE IST. OMNICOMPRENSIVO ORTE VIA DEL CAMPO SPORTIVO 22 RONCIGLIONE ” A. MEUCCI” – RONCIGLIONE CORSO UMBERTO I N.24 TARQUINIA VINCENZO CARDARELLI STRADA PROV.LE PORTO CLEMENTINO, SNC VITERBO I.I.S. “F. ORIOLI” VIA VILLANOVA S.N.C. VITERBO “M. BURATTI” – VITERBO VIA T. CARLETTI, 8 VITERBO LICEO LINGUISTICO J.J. ROUSSEAU VIA DELLA VERITA’ 12 VITERBO “S. ROSA DA VITERBO” VIA S.PIETRO 27 VITERBO LICEO SCIENZE UMANE OPZ. EC. SOC. J.J. ROUSSEAU VIA DELLA VERITA’ 12 VITERBO “PAOLO RUFFINI” – VITERBO PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 13 VITERBO CARDINAL RAGONESI V.LE IV NOVEMBRE 23 VITERBO EINAUDI VIA VISMARA, 07 VITERBO “P. SAVI” – VITERBO V.LE R. CAPOCCI, 36 VITERBO “L. DA VINCI” – VITERBO VIA ALESSANDRO VOLTA 26

