Perugia. Enel rinnova impianti elettrici: domani lavori a Villa Pitignano, giovedì e venerdì a San Sisto

NewTuscia – PERUGIA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che domani (mercoledì 17 giugno), giovedì 18 e venerdì 19 giugno eseguirà alcuni interventi di potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Perugia, con particolare riferimento alle aree di Villa Pitignano (domani) e di San Sisto (giovedì e venerdì).

Domani a Villa Pitignano i tecnici dell’azienda elettrica completeranno i lavori di restyling degli impianti elettrici di bassa tensione ed effettueranno anche nuove connessioni alla rete elettrica, garantendo maggiore potenza ed un assetto equilibrato dei carichi. Giovedì e venerdì, invece, le squadre operative di E-Distribuzione procederanno al rinnovo completo della componentistica elettromeccanica della cabina “San Sisto”, installando apparecchiature di ultima generazione per ripristinare ed ottimizzare l’automatizzazione degli impianti in modo da garantire qualità e continuità del servizio elettrico.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani a Villa Pitignano (inizio lavori 8:30 e conclusione nel primo pomeriggio per pochi civici di via degli Argonauti, via Quirino, via Urano, via delle Nereidi, via delle Amazzoni e limitrofe) e per giovedì e venerdì a San Sisto, dove per la complessità dell’intervento saranno installati gruppi elettrogeni che assicureranno il servizio elettrico: saranno quindi necessari due brevi “fuori servizio” giovedì 18 giugno, nella fascia oraria 7:00 – 9:00, e venerdì 19 giugno, nella fascia oraria 14:00 – 16:00, per la posa e la rimozione dei generatori, il tutto circoscritto a poche utenze di viale San Sisto altezza via Bach, via Pergolesi, via Mancinelli, via Mozart, via Diruta, via Bizet, via delle Laudi, via Albinoni e via Gaffurio.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.