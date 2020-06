Ordine degli avvocati di Viterbo: si è dimesso Marco Prosperoni. Subentra Stefano Brenciaglia

NewTuscia – VITERBO – Marco Prosperoni ha presentato, presso la seduta del consiglio di questa mattina, le dimissioni dalla carica di presidente e da consigliere dell’ordine degli avvocati di Viterbo. Era in carica da meno di un anno.

Al suo posto è stato nominato all’unanimità come nuovo presidente Stefano Brenciaglia, come segretario Caterina Boccolini ed è stata confermata come consigliere tesoriere Claudia Caporossi.

È entrato in consiglio Giuliano Nisi, il secondo dei non eletti alla consultazione elettorale nel mese di gennaio dello scorso anno.

“Il Presidente, il Consiglio tutto ed il personale, esprimono un particolare e sentito ringraziamento all’Avv. Marco Prosperoni per l’attività sino ad oggi svolta nell’interesse dell’Ordine ed a tutela dell’avvocatura viterbese, specie in questo ultimo periodo di grave emergenza sanitaria”, si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’ordine degli avvocati di Viterbo (qui la nota: http://www.ordineavvocativiterbo.it/news-dettaglio.asp?IDNews=1279)