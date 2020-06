Maltempo, in fase conclusione lavori Provincia per rimozione frana su SP Sismanese

NewTuscia – TERNI – Sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino delle normali condizioni di viabilità sulla SP 39 Sismanese ad Avigliano Umbro. La ditta incaricata dalla Provincia di Terni ha già rimosso i detriti relativi al fronte franoso che si erano riversati sulla strada in conseguenza delle abbondanti piogge di alcuni giorni fa.

L’ultima fase dell’intervento riguarderà la sistemazione di un new jersey di protezione ai bordi della carreggiata che si trova sotto al pendio in parte franato e che seguono le opere di sicurezza finalizzate a regolare meglio il deflusso delle acque a monte della scarpata. La frana aveva interessato un fronte di circa 60 metri con circa 1.000 metri cubi di materiale finito sulle carreggiate e che aveva richiesto la conseguente chiusura al transito per motivi di sicurezza.