L’omicidio dell’extracomunitario ad Orte: serve rivedere tutto nell’accoglienza

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Non si può morire in un Centro di accoglienza per una lite tra connazionali scoppiata a causa una sedia prestata per una festa e restituita rotta.

La tragedia della lite tra nigeriani degenerata in omicidio: oltre alla riprovevole responsabilità personale dell’omicidio, l’accoglienza deve essere organizzata e controllata per prevenire atti illegali di ogni genere.

Domenica scorsa 14 giugno si e’ consumato un omicidio per accoltellamento: Imade, nigeriano ventunenne, ha colpito mortalmente – quanto incidentalmente probabilmente per difendersi nella lite incontrollata – con il suo piccolo coltello il connazionale trentacinquenne Eugene, anch’egli armato di un coltello, come emergerebbe dalla ricostruzione fornita dai testimoni, proprietari della struttura alberghiera Carpe Diem, subito accorsi sul luogo per portare soccorso ai litiganti, lite trasformatasi in tragedia.

Il giovane aggressore omicida Iman, di carattere mite riservato ed educato, come emerge dal racconto di chi lo conosce da anni, ha causato la morte di Eugene, specularmente estroverso rispetto al suo antagonista.

Agli inquirenti il compito di ricostruire lo svolgimento dei fatti, a noi osservatori e cronisti spetta il compito gravoso di proporre, con la freddezza e l’obiettività necessarie in queste vicende, un contributo alla soluzione di conflitti che sorgono facilmente tra immigrati e tra immigrati e popolazione residente, per alcune carenze di sicurezza o meglio di organizzazione dell’accoglienza.

Abbiamo registrato le reazioni della Lega di Orte, che rispetto alla gravità dell’omicidio compiuto, prospetta una soluzione drastica di allontanamento degli immigrati e la chiusura del Centro di accoglienza.

Tutti noi spesso incrociamo, di notte pericolosamente, sulle nostre strade questi ragazzi, spesso a piedi, talvolta sulle biciclette, altre volte li vediamo percorrere abusivamente i tracciati ferroviari che portano al centro abitato (un immigrato morì qualche anno fa al passaggio di un treno sulla linea Orte- Ancona, nei pressi del Ponte sul Tevere), e noi d’istinto proviamo un misto di contrarietà e di compartecipazione al vagare di questi giovani senza una meta precisa.

E’ stata sperimentata nei mesi scorsi una forma di lavoro utile e sociale (es. pulizia giardini marciapiedi e verde pubblico) per questi ragazzi e secondo noi su questa strada, prioritariamente regolarizzando e controllando i flussi migratori, si deve perseguire un’ integrazione lavorativa. Non si possono lasciare abbandonati a loro stessi decine e decine di giovani che girovagano sulle nostra strade.

Quando le amministrazioni e i privati decidono di accogliere gli immigrati nei nostri territori, necessariamente e contestualmente devono predisporre programmi paralleli di inserimento lavorativo in sicurezza e legalità, attraverso lavori utili alla collettività che li ospita.

Per troppo tempo la politica, le forze produttive e sindacali si sono domandate se fosse ammissibile far lavorare regolarmente gli immigrati in progetti sociali, utili a loro stessi ed alle comunità ospitanti.

Non dimentichiamo mai che la nostra Repubblica e’ fondata sul Lavoro, Lavoro, qualificazione professionale, si da assicurare prima dei cittadini!

Se ospitiamo immigrati dobbiamo assicurare una rete di lavoro, formazione e integrazione efficiente. Ovviamente senza nulla togliere ai cittadini italiani.

Anche per coloro che l’Italia ha deciso di ospitare deve valere il principio che il Lavoro e l’Istruzione /Formazione in ogni sua forma, legittima l’appartenenza , anche per chi e’ ospite temporaneo di una comunità.

Il governo centrale (in collaborazione “leale” con) le regioni, le province, i comuni – con il concorso per l’ordine pubblico e l’ospitalità organizzata di prefetture e questure – devono saper gestire al meglio – con il concorso delle forze produttive, formative, di volontariato e delle forze dell’ordine – sul lato dell’integrazione al Lavoro i migranti affidati ai comuni e alle strutture private disponibili all’accoglienza.

In questo senso il dramma del Centro di accoglienza di Orte ci si augura solleciti una sempre migliore organizzazione e assicuri assistenza e prevenzione di conflitti tra immigrati.